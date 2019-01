L'année cinéma 2018 de Liam Engle

Des portraits inquiets, presque mortifères. Voilà ce que Damien Chazelle, Paul Schrader et David Robert Mitchell nous offrent dans trois films superbes et radicalement différents. Trois hommes seuls à la recherche de leurs repères perdus. Dans le plus beau film de l’année, et un des plus beaux de la décennie, Neil Armstrong va jusque sur la Lune pour essayer de se reconstruire. Le final est inoubliable. Tandis que James Franco et Aaron Sorkin sondent le rêve américain avec leurs portraits de perdants/gagnants magnifiques, les français s’essaient au film choral, avec une réussite (Pupille et surtout le sublime Mektoub my Love) et une ambition (Un peuple et son roi) à applaudir. Et quand les acteurs passent derrière la caméra (Samuel Jouy, Greta Gerwig), c’est avec l’acuité de ceux qui savent parfaitement se mettre à la place de l’autre, infusant leurs portraits parfois cruels d’une belle dose d’humanité.

TOP 2018

1) First Man, Damien Chazelle

2) Mektoub my Love – Canto Uno, Abdellatif Kechiche

3) The Disaster Artist, James Franco

4) Sparring, Samuel Jouy

5) Pupille, Jeanne Herry

6) First Reformed, Paul Schrader

7) Le Grand jeu, Aaron Sorkin

8) Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

9) Un peuple et son roi, Pierre Schoeller

10) Lady Bird, Greta Gerwig

TOP ATTENTES 2019

1) Star Wars, Episode IX, J.J. Abrams

2) Vice, AdamMcKay

3) Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino

4) Radegund, Terrence Malick

5) Un vrai bonhomme, Benjamin Parent