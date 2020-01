L'année cinéma 2019 de Christophe Chenallet

Deux faits marquants cette année. Après le coup de maitre Hérédité qui en avait bluffé plus d’un l’an passé, Ari Aster revient cette année avec un Midsommar, tout aussi puissant. On aurait pu croire que son premier long avait été un coup de chance, l’œuvre d’un artiste qui a donné tout ce qu’il avait pour sa première grande œuvre avant de se prendre les pieds dans le tapis pour le difficile exercice du deuxième film. Mais non, Aster est venu en embuscade, en pleine période estivale et nous a balancé sa bombe pastorale en pleine gueule afin de venir truster la première marche du top 2019 comme si de rien n’était. Ce n’était donc pas un coup d’essai ultra maitrisé, ni un fait du hasard. Le bonhomme est là, solide, et il vient d’asseoir une réputation qui risque de faire parler d’elle dans les prochaines années. L’autre fait d’armes de l’année à mes yeux, c’est la palme d’or à Parasite de Bong Joon-Ho. Car ce film et cette récompense acte définitivement la présence de la Corée du sud sur la carte du cinéma mondial mais réussit également à lier le meilleur des deux mondes, celui où l’élite cannoise à enfin récompensé un film aussi brillant que populaire (dans le sens noble du terme) et où le public à su répondre présent (plus d’1, 6 millions d‘entrées en France). Bref une récompense qu’on peut éventuellement prendre comme le couronnement d’un cinéma qu’on pouvait croire réservé à un public cible (celui amateur de polars et de thrillers rugueux) et qui permettra peut-être, on l’espère, d’attiser une certaine curiosité et de faire découvrir des œuvres tout aussi (voir plus) importantes aux spectateurs curieux de connaitre un peu mieux le cinéma du pays du matin calme.

TOP 2019 :

1) Midsommar, Ari Aster

2) The Unthinkable, Crazy Pictures

3) Le Mans 66, James Mangold

4) Les Misérables, Ladj Ly

5) Parasite, Bong Joon-Ho

6) 90’s, Jonah Hill

7) Dragons 3 : le monde caché, Dean DeBlois

8) Joker, Todd Phillips

9) Grâce à Dieu, François Ozon

10) Zoo, Antonio Steve Tublén



TOP ATTENTE 2019:

1) Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski

2) Tenet, Christopher Nolan

3) Benedetta, Paul Verhoeven

4) Bill & Ted face the music, Dean Parisot

5) Kaamelott – premier volet, Alexandre Astier

6) Jojo Rabbit, Taika Waititi

7) Ghostbusters afterlife, Jason Reitman

8) Malignant, James Wan

9) Clerks 3, Kevin Smith

10) Prost, Julien Leclercq