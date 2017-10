Les 15 films de novembre

Il y aura de quoi voir en salles en novembre ! Nous vous proposons notre sélection mensuelle, riche cette fois-ci de 15 films. Critiques, bandes annonces et entretiens : voici le menu du mois...

• Ex Libris de Frederick Wiseman (1er novembre)

Frederick Wiseman investit la New York Public Library et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. Euphorisant et optimiste sans être naïf, Ex Libris n'est pas qu'un documentaire sur une bibliothèque, c'est une utopie politique des plus concrètes.

La critique (entretien bientôt en ligne)





• Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos (1er novembre)

Steven, brillant chirurgien, marié et père de deux enfants, a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier devient de plus en plus menaçant. Lanthimos touche, par la voie du surréalisme, à la complexité d'une construction sociale, à son non-sens à la fois tragiquement poignant et glorieusement absurde.

La critique





• Jeune femme de Léonor Serraille (1er novembre)

Paula est de retour à Paris, décidée à prendre un nouveau départ. La Caméra d'or du dernier Festival de Cannes est un film est assez prometteur offrant un rôle en or à une comédienne qu'on espère revoir très vite aussi haut.

La critique





• Dakini de Dechen Roder (8 novembre)

Une femme est suspectée d'être une démone lorsqu'un leader religieux disparaît mystérieusement. C'est ce à quoi ressemblent les comètes : ce premier film d’une jeune réalisatrice venue du Bouthan, thriller qui emprunte les voies du merveilleux, semble venu de nulle part. Une révélation à suivre.

La critique

Si rien n'est laissé à l'imagination, alors il n'y a pas d'intérêt à voir un film - notre entretien avec Dechen Roder





• Borg McEnroe de Janus Metz Pedersen (8 novembre)

Deux icônes du tennis s'affrontent lors d'un duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. Borg McEnroe déplace l'enjeu strictement sportif vers une guerre des nerfs et un portrait psychologique visuellement spectaculaire.

La critique





• Margaret de Rebecca Daly (15 novembre)

Margaret, quadragénaire divorcée, porte secours à Joe, une petite frappe de 17 ans. Cette rencontre va bouleverser sa vie. L'Irlandaise Rebecca Daly compose un portrait complexe, porté par la qualité de son casting.

La bande annonce (critique et entretien bientôt en ligne)





• Bangkok Nites de Katsuya Tomita (15 novembre)

Ozawa, venu du Japon, retrouve Luck, l'une des reines d'un haut lieu de la prostitution en Thaïlande. Ensemble, ils vont se mettre en quête d'un paradis perdu. Le nouveau film-monde du réalisateur de Saudade, un voyage impressionnant et extrêmement ambitieux.

La critique





• Diane a les épaules de Fabien Gorgeart (15 novembre)

Alors que Diane porte le futur enfant de ses amis Jacques et Thomas, elle rencontre et tombe amoureuse de Fabrizio. Un premier film qui, tout doucement, réussit à faire passer un message subversif sans donner de leçons.

La critique





• Le Musée des merveilles de Todd Haynes (15 novembre)

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose, deux enfants qui souhaitent secrètement que leur vie soit différente. La rencontre entre l'expérimentation et le film pour enfants, un film assez remarquable sur la force du cinéma.

La critique





• Argent amer de Wang Bing (22 novembre)

Dans l'est de la Chine où les villes se transforment rapidement, des migrants arrivent et rêvent d'une vie meilleure. Une nouvelle pièce puissante de Wang Bing dans son grand portrait des mutations économiques en Chine, et de leur impact sur les individus.

La critique





• Battle of the Sexes de Jonathan Dayton & Valerie Faris (22 novembre)

1972. La championne de tennis Billie Jean King s'engage dans un combat pour les femmes dans un milieu sportif macho. C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, la met au défi de l'affronter en match simple. Les réalisateurs de Little Miss Sunshine explorent les différents enjeux féministes de leur sujet dans ce film efficace et porté par Emma Stone.

La critique





• La Lune de Jupiter de Kornel Mundruczo (22 novembre)

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Une expérience formelle qui parvient à nous plonger dans un chaos à la fois métaphorique et pourtant tout à fait réel.

La critique





• Thelma de Joachim Trier (22 novembre)

Thelma, une jeune et timide étudiante, se sent irrésistiblement et secrètement attirée par Anja. Mais ses sentiments semblent libérer en elle une force surnaturelle... Le réalisateur d'Oslo 31 août se sert du fantastique pour évoquer la construction de l'identité dans ce beau film, élégant et délicat.

La critique





• Western de Valeska Grisebach (29 novembre)

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur un site de la campagne bulgare. Le retour d'une figure de l'Ecole de Berlin qui se réapproprie les codes du western avec un intrigant sens de l'économie et de la concision.

La critique





• Rey, l'histoire du Français qui voulait devenir Roi de Patagonie de Niles Attalah (29 novembre)

En 1860, un avocat français rêvait de devenir roi de Patagonie... et il y parvint presque. Le Chilien Niles Attalah propose une expérience mystique visuellement formidable, dont l'étrangeté fait notamment des clins d’œil au cinéma de marionnettes tchèque.

La bande annonce (critique bientôt en ligne)





