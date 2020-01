L'année cinéma 2019 de Yannick Vely

Quelles scènes retenir de l'année 2019 ? L'incroyable plan-séquence en 3D d'Un Grand voyage vers la nuit ? La fusillade sur Boney M dans Le Lac aux oies sauvages ?, Margot Robbie-Sharon Tate qui s'admire au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood? S'il fallait ne retenir qu'une séquence, ce serait peut-être celle de l'essayage de la robe dans Une Grande fille de Kantemir Balagov. Tournoyer encore et encore jusqu'à la transe, pour oublier la douleur et exorciser le Mal qui a dévoré les entrailles. L'année fut dure, comme une marche lugubre vers la haine. Et c'est au cinéma de nous rappeler les pages les plus sombres de notre Histoire pour ne pas en écrire un nouveau chapitre.

TOP 2019 :

1) Parasite, Bong Joon-Ho

2) Un Grand voyage vers la nuit, Bi Gan

3) Une Grande fille, Kantemir Balagov

4) Le Lac aux oies sauvages, Diao Yinan

5) Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino

6) So Long, My Son, Wang Xiaoshuai

7) Grâce à Dieu, François Ozon

8) Sunset, Lazlo Nemes

9) Douleur et gloire, Pedro Almodovar

10) Le Traître, Marco Bellocchio

Attentes 2020

1) Tenet, Christopher Nolan

2) Benedetta, Paul Verhoeven

3) Dune, Denis Villeneuve

4) Mektoub, my Love : canto due, Abdellatif Kechiche

5) Memoria, Apichatpong Weerasethakul