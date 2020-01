Underwater

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre.

UN CRI DANS L’OCEAN

On le sait depuis Alien, le 8e passager, dans l’espace personne ne vous entend crier. Mais au final, sous l’eau, c’est pareil ! Et cette fameuse tagline qui a traversé les générations, William Eubank (Space time, The Signal) l’exploite de son mieux dans son nouveau bébé. Véritable survival aquatique et très honnête série B qui ne se fiche jamais du spectateur, Underwater est de la trempe de ces films se voulant être vu comme un vrai ride en territoire fantastique, une de ces œuvres frontales qui ne se cherche pas d’excuse ni d’explication. Alors certes, le film fera plus penser à Life – origine inconnue (pour prendre un exemple récent), ce film de gloumoute spatial surestimé, qu’au chef d’œuvre de Ridley Scott susmentionné, mais il possède surtout la faculté de raviver les doux souvenirs du Leviathan de George Cosmatos ou du M.A.L : mutant aquatique en liberté de Sean S. Cunningham, mais en moins bis, en mieux géré, en plus moderne et surtout en beaucoup plus efficace. Parce que son film, Eubank le compose tout en tension asphyxiante et dans un climat anxiogène qu’il tiendra tout du long (même s’il cède parfois à la facilité du jumpscare). A l’aide d’une mise en scène solide, d’un découpage nerveux et d’un casting qui ne cherche jamais à en faire plus que de raison, Eubank nous pond donc un film qui ne ment pas, qui ne triche pas et qui ne cherche pas à se cacher derrière un quelconque argument et/ou discours. Parfois il n’en faut pas plus pour trousser un bon film du samedi soir…