L'année cinéma 2019 de Tanguy Bosselli

Finalement, en relisant mon top, je me suis aperçu que tous ces longs-métrages parlaient d’une certaine idée de pliure - spatiale, temporelle, parfois les deux conjointement. Il y a dans cette poignée de films l’idée même de retour sur soi dans un espace vécu, comme un retour à soi, une introspection mentale contre laquelle il faut lutter, au détriment souvent de l’accepter. Parfois dilatées, parfois condensées, ces œuvres clôturent une décennie où le cinéma n’a eu de cesse d’affronter ses propres fantômes par le biais de nouvelles technologies ou de réactualisations de filmographies. Si Jia Zhang-Ke rebat, par exemple, sa propre filmographie à travers un retour sur une terre maintes fois filmée dans Les Éternels, Ang Lee prolonge ses thématiques en offrant à la superstar Will Smith son double rajeuni, dont la mémoire s’inscrit inévitablement dans la forme avant le fond, dans Gemini Man. Frederick Wiseman aussi, par la cartographie métonymique qu’il orchestre dans Monrovia, Indiana, chronique d’une mort annoncée où une population attachée au passé, presque spectrale, est vouée à être rayée de la carte en raison de la destruction des services de leur petite bourgade américaine – finir le film par un enterrement ne parait en cela pas si anodin. Malheureusement, les fantômes gagnent parfois.

Top 2019

1) Les Éternels, Jia Zhang-Ke

2) Marriage Story, Noah Baumbach

3) So Long, My Son, Wang Xiaoshuai

4) Grâce à Dieu, François Ozon

5) Monrovia, Indiana, Frederick Wiseman

6) Seules les bêtes, Dominik Moll

7) Trainé sur le bitume, S. Craig Zahler

8) Once Upon A Time in Hollywood, Quentin Tarantino

9) Ad Astra, James Gray

10) Gemini Man, Ang Lee

ATTENTES 2020

(sans ordre particulier)

1) Mank, David Fincher

2) Tenet, Christopher Nolan

3) So Close To My Land, Jia Zhang-Ke

4) Uncut Gems, Josh & Benny Safdie

5) Dune, Denis Villeneuve

6) Cuban Network, Olivier Assayas

7) The Brigands of Rattlecreek, Park Chan-Wook

8) Soul, Pete Docter

9) West Side Story, Steven Spielberg

10) Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski