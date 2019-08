Frankie

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

Elle a joué avec les plus grands réalisateurs du cinéma d'auteur - citons Michael Haneke, Paul Verhoeven, Michael Cimino, Hong Sang-soo, Marco Bellocchio - et bénéficie d'une aura incroyable aux Etats-Unis. Isabelle Huppert est incontournable, unique, immense, l'une des rares actrices (avec Tilda Swinton et Juliette Binoche ?) dont la seule présence au générique ouvre les portes des plus grands festivals. Sans être un mauvais film, Frankie d'Ira Sachs ne méritait peut-être pas de concourir pour la Palme d'or cette année, mais disons qu'il offrait deux beaux atouts aux sélectionneurs : Isabelle Huppert, donc, accompagnée d'une beau casting international (Brendan Gleeson, Jérémie Rénier, Pascal Greggory, Marisa Tomei) et un metteur en scène expérimenté et apprécié, Ira Sachs, jamais passé par la case compétition. Intelligent, ce dernier a ciselé un écrin pour son joyau, le rôle en or du miroir mon beau miroir, celle d'une célèbre actrice atteinte d'une grave maladie. Bien sûr, le transfert est immédiat : Isabelle Huppert n'est pas Frankie mais la moindre ses répliques tient de la confession face caméra, sur la vie, l'amour et la mort. Dommage que cette belle performance soit noyée dans le pire genre du cinéma : le film-choral et ses seconds rôles indigents (mention spéciale pour les ados). La magnifique photographie de Rui Poças et le cadre magnifique de Sintra offrent aussi au film des airs de jolie carte postale filmée, comme les Woody Allen tournés en Europe. La fin est notamment sublime, comme un tableau impressionniste au soleil couchant.