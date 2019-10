Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

LE 8E PASSAGER A LAINE

Et hop, quatre ans après les géniales premières vraies aventures de Shaun sur grand écran (il était déjà apparu dans Wallace & Gromit : Rasé de près et avait sa propre série télé), le studio Aardman nous offre une suite aussi jouissive que référencée, un spectacle loufoque à l’humour burlesque universel et avec un sens du timing comique toujours aussi maitrisé. Rempli d’ingéniosité et d’onomatopées, Shaun le mouton : la ferme contre-attaque trace aujourd’hui sa route sur les sentiers de la science-fiction en convoquant tout un univers à ses côtés (ainsi qu’une pelletée de citations à E.T, Rencontre du troisième type, 2001, Dr Who, X-Files, on en passe et des meilleures) pour mieux nous embarquer dans une histoire rocambolesque et absurde mais remplie de douceur et d’innocence, le tout dans un décor que ne renierait pas les maitres du genre. Car c’est bien là l’une des forces majeures du film, savoir combiner un divertissement haut en couleurs et riche en trouvailles humoristiques à un décor on ne peut plus respectueux du genre et des codes, ici détournés avec brio et intelligence, le tout pour un tableau sans limites capable d’embraser l’imaginaire des petits tout en faisant des clins d’œil aux plus grands. Oublié donc la déception Cro man et ses footballeurs préhistoriques en demi-teinte, avec Shaun le mouton : la ferme contre-attaque le studio créé par Nick Park prouve qu’il en a encore sous le capot, que son savoir-faire est toujours aussi indiscutable et qu’il est infiniment prompt à rivaliser avec les grosses machine 3D des studios américains sans jamais avoir à rougir. Au contraire même…