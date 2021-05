Promising Young Woman

Promising Young Woman

Royaume-Uni, 2020

Avec :

Durée : 1h48

Sortie : 26/05/2021

Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé.

TOUJOURS DES PROMESSES...

Précédée d'une réputation flatteuse et fraîchement auréolé d'un Oscar et de deux BAFTA, Promising Young Woman débarque enfin dans les salles françaises et le résultat, bien qu'intéressant, est loin d'être aussi convaincant que ne voudrait le faire croire la hype. Après une entrée en matière amusante, le film a la jugeote de ne pas se limiter à ce simple concept de court métrage étiré pour livrer une réflexion et donc réappropriation sur le genre du rape-and-revenge. La proposition la plus intéressante d'Emerald Fennell ne réside pas dans la satire relativement facile ou dans l'écrin de thriller pop léger mais dans le pas de côté pertinent du positionnement, du choix de protagoniste, pour éviter ce qui a toujours été un fantasme purement masculin. Une dimension de wish fulfilment demeure évidemment mais la démarche a le mérite d'assimiler certaines réalités notamment dans un dénouement moins optimiste que sa façade acidulée laisse entendre. Malheureusement, l'écriture ne parvient pas à éviter un aspect catalogue et démonstratif dans son déroulé qui se fait par ailleurs un peu longuet. Par conséquent, Promising Young Woman s'avère sans grande surprise et ne décolle jamais vraiment.