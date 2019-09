Les Hirondelles de Kaboul

Notez ce film

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Sur le plateau d'On n'est pas couché, l'animateur Laurent Ruquier a expliqué, fier de sa bêtise, ne pas regarder de dessins animés car cela lui rappelait les Disney de son enfance. Il faudra encore beaucoup de Valse avec Bachir, de Funan ou d' Anomalisa pour vaincre les préjugés qu'il existe encore sur le cinéma d'animation. Adaptation d'un beau roman de Yasmina Khadra - Zabou Breitman a d'ailleurs pris quelques libertés avec le texte et c'est tant mieux, Les Hirondelles de Kaboul séduit immédiatement par la beauté de son trait et de son univers graphique que l'on doit à la jeune Eléa Gobbé-Mévellec qui co-réalise le film. Zabou Breitman a choisi l'épure et le dénuement pour mieux mettre en valeur les mots et le travail des acteurs qui ont prêté leur voix au film. Cela donne un aspect parfois théâtral à la tragédie qui se noue au pays des talibans, mais cela renforce aussi l'incarnation des personnages - on a parfois l'impression que Hiam Abbas ou Zita Hanrot jouent devant nos yeux. Le récit est sans surprise - dans l'Afghanistan des fondamentalistes, la liberté se dessinait sur les murs des prisons - mais la conclusion est si forte qu'elle balaie toutes nos réticences. Le récent prix à Angoulême est amplement mérité et nous ne serions pas surpris de le retrouver au palmarès des prochains César.