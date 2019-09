La Chute du président

Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président…

TROP VIEUX POUR CES CONNERIES

De petite surprise bourrine et décomplexée sur le premier volet à spectacle désastreux, indigent et plus vide qu’un parking de supermarché le dimanche, en passant par l’inévitable séquelle bigger, louder and dumbier, le destin de ce qu’on peut désormais appeler saga de « La Chute » a quelque chose d’aussi fascinant que consternant. Fascinant parce que personne n’aurait pensé voir décliner sur deux suites le destin du garde du corps Banning dont on pensait avoir fait le tour dès le premier opus signé Antoine Fuqua et consternant parce que malgré un cahier des charges de plus en plus bas du front et de moins en moins rigoureux, on continue de nous assener des aventures qui n’ont rien à dire et surtout rien à montrer tout en refourguant les rênes des projet à des techniciens n’ayant pas les épaules suffisamment robustes pour au moins proposer quelque chose de charpenté et solide comme ce genre de produit le mérite. Et après un Babak Najafi légèrement aux fraises sur La Chute de Londres, c’est au tour de Ric Roman Waugh (réal du totalement oublié Infiltré) de venir mettre en image ce script insipide à l’aide d’un budget qu’on imagine réduit à peau de chagrin. Ultra cheap et plus que laborieux pour arriver à susciter un soupçon d’intérêt, La Chute du président accumule donc les scènes sans saveurs et les séquences anti-spectaculaires au service d’une histoire à base de trahisons, mutineries et autres couteaux dans le dos digne des éternels rebondissement à la 24 heures chrono (sans pour autant jamais en approcher la radicalité) et dont les tenants et aboutissements sont éventés au bout de 10 minutes. Difficile alors de trouver une once d’intérêt à l’affaire. Bien sûr on pourra apprécier retrouver cette bonne vieille trogne de Nick Nolte venu faire mumuse en vieux Rambo décrépi, parano et amoureux des explosifs, mais c’est à peu près tout ce dont on arrivera à se souvenir au sortir de la projection. Il serait peut-être temps d’arrêter les frais…