Cinéma du Réel: Kinshasa Makambo

Kinshasa Makambo

République démocratique du Congo, 2018

De

Durée : 1h15

Janvier 2015 : malgré l’interdiction de la Constitution, le Président Kabila brigue un troisième mandat. La rue, menée par de jeunes leaders, s’embrase et la répression fait plusieurs dizaines de morts. Mais le gouvernement renonce à modifier la constitution et prend conscience de la menace que ces mouvements représentent. Entre lutte et impuissance, trois jeunes activistes se battent pour la tenue des élections en décembre 2016...

PRISE DE POUVOIR

Dans son précédent et excellent Maman Colonelle, Grand Prix l'an passé au Cinéma du Réel, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi (lire notre entretien) confrontait une figure de pouvoir (la Maman Colonelle du titre, policière congolaise chargée de la protection des enfants) à une violence qui semblait incontrôlable. Kinshasa Makambo, nouveau long métrage du cinéaste qui fait son retour au Réel, retourne en quelque sorte la caméra : c'est cette fois le peuple qui tente de se révolter face à une figure de pouvoir, en l'occurrence le président Kabila qui ne semble pas décidé à quitter ses fonctions malgré ce qu'indique la Constitution.

Kinshasa Makambo débute dans le tumulte et le chaos de manifestations. Les images sont prises sur le vif, avec un sentiment d'urgence. Comment organiser une résistance ? Comment s'y prend-on pour négocier ? C'est un combat difficile et laborieux auquel on assiste - c'est peut-être aussi pour cela que la structure du film semble plus faible, cherchant comme ses protagoniste une issue introuvable. C'est également ce qui distingue le documentaire: ces rues parfois montrées vides se remplissent d'une force contestataire mais le constat ici dressé par Hamadi reste terriblement amer.