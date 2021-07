Jungle Cruise

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…

LA CROISIÈRE S'AMUSE

Avec Prince of Persia (adaptation d'un jeu vidéo, 2009) et L'Apprenti sorcier (adaptation...d'un segment de Fantasia, 2010), toutes deux des productions Bruckheimer, comme Pirates des Caraïbes (adaptation d'une attraction), Disney avait déjà essayé de reproduire la formule qui avait donné lieu à leur franchise la plus lucrative pré-achat de Marvel et Lucasfilm. Avec Jungle Cruise, également inspiré d'un ride de leurs parcs, les mêmes ingrédients sont au rendez-vous : aventure, humour, romance, chassé-croisés d'antagonistes humains et surnaturels... Mais à l'instar de Raya & le dernier dragon, du même studio, le cocktail pioche également ailleurs, comme cette dynamique de personnages empruntée à La Momie (l'aventurier bourru associé malgré lui à l'historienne victime de sexisme et son frère efféminé en guise de comic relief) ou même une légère subversion progressive dans la caractérisation d'une tribu primitive qui refait ce que Maverick faisait déjà en 1994.

La fraîcheur n'est donc pas de mise dans ce blockbuster à 200 millions de dollars de budget mais le résultat s'avère tout de même plus honorable que l'on était en droit de le craindre au vu de la bande-annonce. Le tandem improbable constitué par Dwayne Johnson et Emily Blunt bénéficie contre toute attente d'une bonne alchimie et le récit réserve une ou deux surprises malgré un ensemble grandement balisé qui se noie parfois dans un trop-plein de méchants superflu et de l'action numérique. Promu à la strate supérieure après une série de Liam Neeson movies, Jaume Collet-Serra témoigne certes de savoir-faire mais il n'est pas dans sa zone de confort et ça se ressent. Relativement divertissant si l'on est dans un bon jour, Jungle Cruise manque quand même de charme.