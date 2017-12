Jumanji: Bienvenue dans la jungle

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

WE GOT FUN AND GAMES

Il y a toujours de quoi se méfier lorsqu'est annoncée la suite tardive d'un film culte - Jumanji l'est pour beaucoup, si si - surtout lorsqu'aucun membre de l'équipe originale ne revient et si son pitch n'a pas été du goût de tous, ce nouvel épisode a l'intelligence de ne pas répéter l'original, changeant complètement de décor et même de concept. Troquant le jeu de société, dont les particularités n'étaient pas plus utilisées que ça dans le film de Joe Johnston, pour le jeu vidéo, Jumanji : Bienvenue dans la jungle fait preuve de quelques bonnes idées non seulement dans le rafraîchissement du postulat mais également dans son exploitation. Il semble évident que les scénaristes ne sont pas de gros gamers mais la façon dont sont employés les nouveaux avatars des protagonistes afin de renverser les rôles et de jouer sur les archétypes du lycée est plutôt bien vue. Dans le fond, le film se fait d'ailleurs plutôt mignon, ce qui lui vaut d'être attachant, au même titre que son cast. L'humour est des plus élémentaires et ce sont les comédiens qui permettent à certains gags de faire mouche. Toutefois, c'est l'une des premières limites apparentes d'un film qui s'avère calibré pour les plus jeunes mais manque grandement du charme de son prédécesseur. L'aventure héritière des productions Amblin cède la place à un blockbuster aussi fonctionnel que ses séquences d'action mises en scène par un réalisateur de comédie et l'ensemble demeure très sage, exception faite d'une ou deux blagues un peu plus adolescentes. Néanmoins, si ce divertissement est dispensable, il est loin d'être déshonorant.