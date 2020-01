Adoration

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes.

STAND BY ME

Fabrice Du Welz on l’aime. On l’aime parce que Calvaire, parce qu’Alleluïa. Mais on l’aime aussi parce qu’avec des œuvres comme Vinyan ou Message from the king, il est clairement là où on ne l’attend pas. Et une nouvelle fois, bien malin celui qui aurait pu prévoir ce virage à 180° et prédire que le réalisateur belge allait venir nous conter cette douce histoire de voyage initiatique, cette odyssée en territoire onirique, ce conte amoureux épris de liberté, cette Adoration. Naviguant en dehors de tout repères d’espace et de temps, mais aussi pas mal en dehors d’une certaine grammaire cinématographique “classique“ avec cette caméra fluide, ces plans détachés et libérés de toutes contraintes (à la manière d’un Terrence Malick, toute proportions gardées), Adoration embrasse un point de vue doux et sensible et se propose comme un conte désenchanté clôturant la « trilogie des Ardennes » de son réalisateur d’une manière pure, naïve et insouciante, sur un ton doux amer mais dont émane une vrai idée de liberté, une spontanéité toute singulière. Et même si l’on pourra parfois tiquer sur le rythme du métrage avec son évolution et sa construction loin de tout classicisme, les récompenses du Meliès d’Argent du meilleur film, du Prix spécial du Jury, de la meilleure photographie ainsi qu’une Mention spéciale du jury pour les acteurs Thomas Gioria et Fantine Harduin récoltés au dernier festival de Sitges sont là pour nous prouver que l’ensemble reste malgré tout une proposition plus que solide, une œuvre à l’identité étonnante, une proposition inhabituelle de la part d’un réalisateur toujours surprenant. A bon entendeur…