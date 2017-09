Étrange Festival: A Day

Notez ce film

A Day

Ha-roo

Corée du Sud, 2017

De

Durée : 1h30

Note FilmDeCulte : Ha-rooCorée du Sud, 2017De Sun-Ho Cho Durée : 1h30

De retour d’un séminaire, Jun-young assiste à un accident de voiture. Parmi les victimes se trouvent sa fille Eun-jung ainsi qu’une autre jeune femme, conjointe d’un ambulancier prénommé Min-chul. Jun-young et Min-chul vont être pris dans une boucle temporelle.

ERASE & REWIND

Le concept de boucle temporelle, tout le monde le connait. D’Un jour sans fin à Edge of tomorrow en passant, dans une moindre mesure, par Source code ou encore Il était temps, chacun de ces films a su traiter le sujet à sa manière et on pensait avoir plus ou moins fait le tour de la thématique. Mais voilà qu’un petit nouveau sorti de nulle part débarque avec son premier long métrage et s’amuse à jouer avec les lois du genre pour livrer au public un pur divertissement qui en remontre à plus d’un. Chapeau bas ! Car si A Day marche sur les traces de la comédie de Harold Ramis ou de l’actionner de Doug Liman, celui-ci propose toutefois un traitement dramatique plutôt bien senti qui a tôt fait de happer le spectateur et de l’embarquer aux côtés de son héros.

En effet, impossible de ne pas se sentir lié à ce père de famille emporté dans un tourbillon dont il refuse l’issue. Et lorsqu’intervient le second protagoniste, lui aussi coincé dans l’histoire et connecté au même évènement tragique, la mécanique déjà bien huilée s’emballe et permet ainsi au réalisateur d’obtenir un rythme encore plus trépidant ainsi qu’un suspense encore plus soutenu rehaussant l’intensité dramatique de par la multiplication des points de vue. Bref, un exercice de style maitrisé de bout en bout comme on n'en voit que trop rarement, un script casse-gueule dont Cho Sun-Ho se tire avec brio et surtout une œuvre grand public palpitante tout en tension et en mystère, et qui, sans non plus révolutionner le genre, arrive à se rendre marquante à bien des égards. A ce stade, on a déjà hâte de voir ce que Cho Sun-Ho nous réserve par la suite tant on ferait encore bien un bout de chemin avec lui.