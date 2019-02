Festival de Gerardmer : Beyond blood

Entre 2003 et 2008, une série de films d’horreur français, comme Haute tension d’Alexandre Aja, À l’intérieur d’Alexandre Bustillo et Julien Maury, Frontière(s) de Xavier Gens ou Martyrs de Pascal Laugier, fait sensation dans les festivals internationaux et fascine à la fois le public et les professionnels du monde entier. Ce documentaire donne la parole à ces jeunes metteurs en scène responsables de cette nouvelle vague de l’horreur à la française et explore les origines et le sens caché de ce mouvement.

CARRE D’AS

5 ans, c’est le temps qu’aura eu le mouvement « French Frayeurs » pour exister. Si cette équipée sauvage n’a pas réussi à transformer l’essai sur la longueur, et n’a pas rencontré le succès en France (« nul n’est prophète en son pays » comme nous assène un Julien Maury plutôt lucide), le carré gagnant Haute tension, A l’Intérieur, Martyrs, Frontière(s), a su malgré tout gagner des batailles et notamment celle de la reconnaissance à l’international. C’est d’ailleurs ce qui nous faisait envie dans la présentation de ce documentaire : son origine nippone et le point de vue d’un spectateur étranger se prenant dans la gueule les films de cette vague, qui savaient mettre mal à l’aise et aller au bout de leurs convictions, et pas juste une page wikipedia compilée par divers réalisateurs et critiques américains et espagnols. Malheureusement, Beyond blood reste trop souvent sur la surface visible de l’iceberg et n’offre rien d’autre qu’un bilan approximatif du truc, plutôt qu’une analyse pourvue d’un véritable point de vue. Si on rajoute à cela une post-production catastrophique (mixage horrible, montage balbutiant et habillage cheap), le film suscite un intérêt plus que limité. A la rigueur, on pourra peut-être lui concéder le fait d’intriguer certains spectateurs non affranchis et de leur donner envie de découvrir les films cités précédemment, mais pour les autres ça ne sera qu’une simple perte de temps.

Nicolas Gilquin