Yesterday

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

NÉ D'HIER

Qui ne s'est jamais posé cette question? Qui n'a jamais imaginé, fantasmé devrait-on dire plutôt, pouvoir voyager dans le temps et créer une oeuvre devenue historique avant ses véritables auteurs? Le protagoniste de Yesterday ne se réveille pas "hier" mais dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé et le principe reste le même. Malheureusement, à partir d'un tel postulat, il est facile de tomber dans le développement le plus évident et c'est précisément le souci du nouveau film de Danny Boyle, bluette sans surprise et insipide. Si l'exposition se laisse suivre sans déplaisir car on s'attache à ces quelques personnages brossés de manière un peu plus authentique que Richard Curtis n'en a l'habitude, il apparaît assez vite que Yesterday souffre du syndrome du court métrage étiré, déroulant un récit programmatique et prévisible et un peu lâche aux entournures, comme en témoigne cette interminable scène, relativement inutile, où Jack essaie de jouer "Let It Be" pour ses proches qui ne cessent de l'interrompre. La séquence cristallise également assez bien l'humour simplet du film, au mieux élémentaire et grand public, au pire aussi fin que le surjeu de Kate McKinnon. Si les atours ne sont guère reluisants, peut-être Curtis et Boyle pouvaient-ils se retrouver davantage dans le propos du film mais à l'exception de banalités attendues et inabouties sur la célébrité et l'imposture, mal liées à une romance jamais crédible et à l'issue tout simplement honteuse, Yesterday n'a pas grand chose à avancer si ce n'est une pirouette tardive sur la place des Beatles dans la culture populaire. À ranger aux côtés d'Une vie moins ordinaire et Millions comme l'un des pires Danny Boyle.