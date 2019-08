Wedding nightmare

La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie.

YOU MAY KILL THE BRIDE

Voilà, c’est la fin de l’été, des vacances. C’est déjà la rentrée, on n’a pas envie d’y retourner pourtant on a pas le choix. Du coup, Fox Searchlight nous propose un petit dernier bonbon rafraîchissant, un film pas prétentieux et qui donne, le temps de sa projection, un goût qui ne pique pas pour aborder cette reprise tout en douceur. Oui oui c’est bel et bien de Wedding nightmare (encore une traduction pas vraiment inspiré du titre original Ready or not mais c’est un autre débat…) dont on vous cause ici. Une petite sucrerie mentholée qui a le bon ton de ne pas se prendre au sérieux. Et c’est peut-être là le vrai point positif de l’affaire. D’une part parce que ça permet d’appréhender l’œuvre d’une manière moins prétentieuse que certains autres films de genre qui pètent plus haut que leur cul, d’autre part parce que ce n’est généralement pas sur ce genre de point qu’on nous vend ces produits alors que c’est peut-être là que se situe pourtant leur individualité. De toute façons vous vous apercevrez très vite qu’ici ce ne sera pas l’originalité qui primera avec cette partie de cache-cache sépulcrale pour bourgeois qui s’emmerdent. Mais observer Henry Czerny et Andie McDowell s’amuser comme des petits fous dans cette chasse à l’homme ludique face à la badass Samara Weaving qui passe son temps à se demander ce qu’elle a bien pu faire pour mériter ça, a quelque chose de réjouissant et de plutôt revivifiant tant la promesse vacharde de départ se fait finalement moins intense que prévue. Bizarre d’ailleurs comme constat quand on sait que le tandem derrière la caméra correspond à la moitié du collectif Radio Silence qui nous a donné le seul sketch correct du premier volet de l’anthologie V/H/S et surtout un excellent Southbound a.k.a 666 Road ou il n’y avait pas de filtres. Peut-être que les deux bonhommes ont besoin d’être en quatuor pour donner leur meilleur ou qu’ils sont moins dociles quand il s’agit d’une production plus indépendante. En tout cas aujourd’hui le résultat est là : Wedding nightmare est quand même très (trop ?) sage et ne doit son salut qu’à une certaine volonté d’offrir au public une vraie légèreté à l’ensemble, quelque chose sortant un poil des sentiers battus. Mais vraiment un poil. Pas plus.