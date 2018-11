Voyage à Yoshino

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne dans sa quête et la guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.

Zen Onsen

Naomi Kawase est une chaman, une réalisatrice dont l'hyper-sensibilité infuse toujours la pellicule. Après deux films plus classiques sur le plan narratif, Les Délices de Tokyo et Vers la Lumière, la cinéaste nippone retourne dans la forêt de Nara pour une ballade spirituelle qui invoque fantômes japonais et pensée shintoïste sur l'éternel cycle de la vie et de la mort. La lumière est sublime et si le scénario peut laisser à quai les esprits rationnels (surtout que les dialogues en Français sonnent étrangement faux dans la bouche de Juliette Binoche), le film vaut principalement pour son atmosphère apaisante, comme un doux massage qui permet d'évacuer les tensions et les bleus à l'âme. Naomi Kawase a fait bien mieux - Shara, Still the Water et Voyage à Yoshino ressemble parfois aux derniers Wenders, ce qui n'est pas un compliment. Mais son cinéma est si particulier et unique que même dans ces oeuvres les plus anodines prennent racine en nous des plantes magiques, des plans furtifs, des fragments, qui nous envie de croire à une deuxième Vision salvatrice.