Vivarium

Notez ce film

À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d’un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement...

LA MAISOOOON EST EN CARTOOOON

D'un postulat de départ intrigant, prenant un couple presque immédiatement attachant parce qu'identifiable, et le confrontant à une exacerbation malaisante du discours publicitaire sur la propriété et le bien-être, Vivarium révèle toutefois très vite ses limites. Ces limites, malheureusement, n'ont rien de franchement original, comme le film donc, énième film de genre qui prend la forme d'un court métrage - ou, pour être un peu plus clément, d'un épisode de La Quatrième dimension - étiré, confondant la répétition ad nauseam des mêmes séquences avec le développement digne de ce nom que mérite un film d'enfermement. Non contente d'être ininspirée dans son déroulement, l'écriture manque également de rigueur, cédant aux habituelles facilités de ce type de film où l'on peut passer en mode WTF pour l'effet, et surtout de direction. En dehors de sempiternel discours éculé sur la banlieue pavillonnaire comme illusion du bonheur, l'ouvrage se complaît dans une allégorie adolescente de la domesticité, nourrie par d'énormes clichés et une vision de la parentalité et de l'enfant qui semble sortir de la bouche d'une de ces personnes fières de poster un statut sur les réseaux sociaux râlant contre les mômes dans les restaurants ou les trains.