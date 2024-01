Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

Canada, 2023

Durée : 1h32

Sortie : 20/03/2024

Sasha est une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre ! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie.

ONLY LOSERS LEFT ALIVE

Le film part d'un postulat tellement évident que l'on se demande comment il est possible qu'il n'ait jamais été exploité auparavant. Tout du moins, on doute qu'il ait été développé ainsi sur l'intégralité d'un film avec un ton à la fois terre-à-terre, intéressé par la réalité des choses, et un vague surréalisme. Difficile de trouver un film auquel le comparer si ce n'est peut-être Teddy mais dans l'humour, celui-ci n'a pas forcément grand chose à voir. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant n'est pas dans la distanciation et le décalage un peu content de soi - le Québec fait ça à lui seul cela dit - mais dans quelque chose de plus mignon, pas teen ou pop pour autant, malgré l'âge des protagonistes, mais vraiment charmant. Et toujours amusant. Parce qu'à la lecture du pitch et face à la présentation des personnages esseulés, évidemment que l'on se doute d'où ça va, c'est parce que telle situation, tel personnage secondaire (JP le MVP) ou telle réplique sont drôles, et qu'une ou deux idées surprennent tout de même qu'on suit le tout avec un plaisir non feint. Une vraie bonne surprise.