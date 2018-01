Festival Black Movie: Vampire Clay

Vampire Clay

Japon, 2017

De

Durée : 1h21

Un démon d'argile, suceur de sang, dévore les occupants d'une école d'art...

DE LA JOIE AU BOUT DES DOIGTS

Si Vampire Clay est le premier long métrage de Sôichi Umezawa, le Japonais s'est déjà distingué en tant que maquilleur sur de nombreux films et a surtout signé un court métrage d'un dinguerie géniale pour l'anthologie ABC's of Death 2. Le même esprit déglingué règne sur Vampire Clay dont le pitch est à la fois très simple et parfaitement farfelu : de l'argile hantée, modelée en diverses statues, décime un à un les apprentis-sculpteurs d'un atelier d'artistes. On retrouve ici le ton décalé de certaines comédies horrifiques japonaises, à l'image des sushis tueurs et toilettes maudites de Noboru Iguchi. Un esprit de franche couillonnade qui ne s'embarrasse de rien et assume pleinement la débiloïderie jubilatoire de son postulat.

L’ode au WTF est justement rehaussée par les maquillages et effets spéciaux à l'imagination débridée et qui ne semblent jamais s'imposer de limite. C'est ce qui fait généreusement déborder le long métrage et oublier de temps à autres les défauts inhérents aux productions de ce type au budget serré (problème de tempo, manque de relief de la mise en scène). Il y a plein de défauts dans ce Vampire Clay, des défauts qu'on pardonne quand le spectacle donne tant. On prend en tout cas les paris : vous ne regarderez plus jamais vos Mako moulages comme avant.