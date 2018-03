Berlinale: Tinta Bruta

Notez ce film

Porto Alegre. Pedro, un jeune homosexuel renfermé sur lui-même, ne sort de sa coquille que lors de performances qu'il donne sur Internet via sa webcam. Un jour, il découvre qu'un jeune homme copie ses performances. Pedro va alors chercher à rencontrer son rival...

BONJOUR TRISTESSE

Tinta bruta a remporté le Teddy Award à la Berlinale, prix récompensant le meilleur film traitant de thématiques LGBT. La Berlinale a une tradition politique - même si elle ne se limite pas à cela - et la mise en valeur des diversités et des minorités, notamment sexuelles, fait partie de son ADN, avec une proposition généralement riche et qui ne se limite pas aux marges des sélections parallèles. C'est pourquoi le Teddy a beaucoup plus de poids qu'une Queer Palm qui, à Cannes, se décide généralement entre les 3 films et demi qui traitent de ce sujet. Mais contrairement à l'an passé qui fut un cru fort pour le cinéma LGBT à Berlin (Une femme fantastique, Call Me By Your Name, Seule la terre ou encore l'inédit Close-Knit), on a eu bien du mal à imaginer qui pouvait remporter ce prix cette année. C'est finalement ce film brésilien qui en a hérité.

Tinta bruta raconte les déboires d'un jeune homosexuel se mettant en scène sur internet et qui trouvera peut-être l'amour là où il s'y attend le moins. Le film témoigne d'un climat de répression sexuelle qui est toujours d'actualité, mais s'il n'a rien de déshonorant, il ressemble à ces films qu'on croise en douze exemplaires dans n'importe quel festival LGBT. Tinta bruta coche toutes les cases imposées d'un cinéma queer un peu vieillot avec son amour triste, son sexe triste, ses douches tristes, ses scènes de boite tristes - mais sans jamais vraiment faire preuve de personnalité d'un point de vue formel ou narratif. C'est déjà le sentiment que nous avait laissé Beira-Mar des mêmes réalisateurs, récit d'apprentissage gay pas particulièrement mémorable. On n'est pas sûr de se souvenir longtemps de ce long métrage qui manque de nerf et de caractère.