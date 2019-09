The Wretched

Notez ce film

Ben, un jeune homme de 17 ans dont les parents sont en instance de divorce, part rejoindre son père pour l’été. Il découvre rapidement que la maison d’à côté cache un terrible secret : les disparitions d’enfant semblent se multiplier, et le responsable ne serait autre qu’une créature qui aurait infecté la maîtresse de maison.

SEASON OF THE WITCH

Si Dead heads, leur premier et précédent long, était très loin de nous avoir laissé un souvenir impérissable, on espérait que les huit années qui le séparent d’avec leur nouvel “œuvre“ auraient permis au frangins Pierce de se remettre en question et de tenter un retour un peu plus posé et surtout moins poseur. En un sens, le pari est réussi puisque les deux frères reviennent par la petite porte avec ce The Wretched, un film assez sincère dans sa démarche et surtout moins prétentieux que son grand frère. Problème, les deux larrons ont choisi une approche du genre totalement dénuée d’intérêt tant ils se contentent d’accumuler les clichés, les effets sans saveurs, les rebondissements dignes de séries du samedi soir et surtout de ne s’adresser qu’à une tranche du public qui n’aurait pas encore fini sa puberté. Ah ça, fans et véritable amateurs de genre, passez votre chemin tant ce film n’attisera jamais votre soif d’efficacité ! Un choix d’autant plus dommage quand on s’aperçoit que les deux frangins arrivent malgré tout à donner vie à des personnages adolescents plutôt crédible et moins crétins qu’à l’accoutumée. Mais non, chassez le naturel il revient au galop et place à du fantastique de bas étage, faiblard avec twist de fin tout naze dans un script qui préfère citer et raviver les souvenirs de Fenêtre sur cour et Vampire, vous avez dit vampire ? plutôt que de se chercher une vrai singularité. Bref, avec The Wretched, la fratrie Pierce accouche d’une sorte de conte qui se rêverait d’être tout droit sorti d’un recueil des frères Grimm avec une touche creepy en plus, mais les promesses du pitch ont vite fait d’être abandonnées pour mieux tomber dans un fantastique du pauvre qui ne trouvera son salut que dans un coffret DVD spécial « sorcières » bradé pendant les fêtes de noël.