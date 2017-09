Étrange Festival: The Villainess

Villainess (The)

Aknyeo

Corée du Sud, 2017

De

Durée : 2h09

Entraînée depuis l’enfance aux techniques de combat les plus violentes par une agence de renseignement après l’assassinat de son père, Sook-hee est une arme redoutable. Afin de gagner sa liberté, elle est engagée comme agent dormant. Mais un jour, elle va découvrir la vérité sur le meurtre de son père.

OOH, LOOK WHAT YOU MADE ME DO

BAM! On a l'habitude de lire des superlatifs un peu partout même pour des films qui incarnent la quintessence du moyen – difficile en tout cas de retenir son enthousiasme sur l'ouverture de The Villainess. Le film de Jeong Byeong-Gil débute par une très longue séquence d'action absolument incroyable, sans aucun doute l'une des plus impressionnantes vues ces dernières années sur un écran – si ce n'est pas la plus impressionnante. Ce bloc d'action brute est tourné en point de vue subjectif, comme une partie de shoot'em up qui projette le spectateur dans l'écran plus fort que n'importe quelle 3D au monde. On imagine ce qu'il y a derrière, de la GoPro à l'usage de faux (?) plan séquence – mais peu importe : la question dominante demeure « mais comment ont-ils réussi à filmer cela », et le résultat est aussi excitant que faramineux.

Parce qu'il n'y a pas que le pari formel dans The Villainess : il y a son exécution. Le film parvient à une surenchère dans l'action qui n'entrave jamais sa lisibilité – alors qu'ailleurs on nous propose de la bouillie depuis des années. On savait Jeong Byeong-Gil très talentueux pour avoir vu Confession of Murder (remarquable malgré son titre ultra-standard), mais il s'agissait là davantage d'un film de scénario. The Villainess explose les pupilles et c'est un ravissement. Il y a un niveau d’exigence dans l'action qui aboutit presque à une poésie absurde – une chorégraphie folle à moto, une séquence de bus absolument insensée. Le résultat est hyper-spectaculaire.

Le film, pourtant, souffre de problèmes narratifs. Son récit manque de fluidité, ce qui surprend de la part d'un cinéma coréen commercial qui se distingue souvent par son habileté à varier les registres avec un grand naturel. Mais il y a les spectateurs qui évaluent les films comme un parcours d'obstacles, enlevant des points parce qu'il y aura eu une erreur par-ci, une autre par-là. Et il y a les autres, pour qui compteront avant tout l'excitation du tour de force, le grain de folie inouï, des qualités uniques qui font oublier les quelques éraflures sur ce bolide lancé à toute allure. Comme souvent dans la production coréenne de ce type : cet amour du style ! Cette héroïne (incarnée avec un charisme dingue par Kim Ok-Bin, qui brûlait déjà la pellicule dans Thirst) ! Cette volonté d'en mettre plein la gueule !