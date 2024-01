The Seeding

Notez ce film

The Seeding

États-Unis, 2023

Durée : 1h40

Note FilmDeCulte : États-Unis, 2023Durée : 1h40

Un randonneur se rend dans le désert pour prendre des photos d’une éclipse solaire. Il tombe sur un enfant égaré et propose de l’aider à retrouver les siens. Son acte de bon samaritain va rapidement se transformer en un jeu dangereux entre lui, un groupe d’adolescents sadiques et une mystérieuse femme qui entretient des liens étranges avec ces derniers.

LA GRAINE EST LE MULET

Pour être tout à fait honnête, The Seeding propose un décor plutôt original comme variation du trope "pauvre touriste séquestré par une famille de bouseux tordus", substituant au corps de ferme de l'Amérique profonde une simple bicoque au milieu d'un fossé profond d'une dizaine de mètres dans le désert et une bande de gamins et jeunes adultes au look western, convoquant davantage l'iconographie post-apocalyptique d'un Mad Max (ou le moins connu Wake in Fright de Ted Kotcheff). Le souci, c'est que le récit demeure quant à lui sans surprise aucune et comme le protagoniste est antipathique dès le départ ou presque, il est difficile de ressentir une quelconque implication dans le déroulé des événements et le sort éventuel du héros. Si The Seeding n'est pas insupportable comme les plus mauvais films du festival de Gérardmer 2024, parce qu'il sait au moins où il va, le film demeure tout de même ennuyant.