The Owners

Trois jeunes décident de cambrioler une maison vide. Mais la situation vire au cauchemar lorsque les propriétaires rentrent plus tôt que prévu...

Après de nombreuses publicités et série télé, Julius Berg passe au long avec cette adaptation de la B.D. de Hermann et Yves H. Une nuit de pleine lune, qu’il co-écrit avec Mathieu Gompel. Ce home invasion qui tourne mal a été transposé en Grande-Bretagne. Un choix financier bien sûr, mais également artistique: le contraste entre les petites frappes avec leurs gueules à la Ken Loach et les châtelains joués par Sylvester McCoy et Rita Tushingham (en full mode Geraldine Chaplin) saisit de manière certes un peu caricaturale mais néanmoins pertinente une opposition de classe des plus étanches. Cette transposition outre-Manche justifie également un ton gourmand et satirique assez savoureux et qui aurait peut-être paru lourdingue dans un décor français. La mise en scène de Berg extrêmement fluide, pleine d’assurance, et le huis-clos est bien tenu, malgré quelques longueurs vers la fin du deuxième acte. Dans un genre rebattu, Berg et Gompel parviennent à détourner certaines attentes du spectateur et se permettent même de prendre à rebours des poncifs éculés. Il manque peut-être au film une valeur ajoutée, de celle que pouvait proposer Don’t Breathe, pour le hisser au niveau supérieur, mais ce premier long reste de la belle ouvrage, du travail humble et maîtrisé.