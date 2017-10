Festival de la Roche-sur-Yon: The Leisure Seeker

Ella et John décident de s’enfuir loin de l’univers suffocant des médecins et de leurs enfants devenus grands. Lui est distrait, mais fort; elle est frêle, mais perspicace. Leur voyage à bord d’un vieux camping-car qu’ils surnomment « L'échappée Belle » les embarque de Boston à Key West. Entre moments de joie de vivre et d'angoisse, ils reprennent goût à la vie et en leur amour l'un pour l'autre grâce à ce road trip tout en surprises !

LA SAISON DU PLAISIR

On avait laissé le réalisateur italien Paolo Virzi sur les routes de Folles de joie, son précédent long métrage sélectionné à Cannes et qui mettait notamment en scène Valeria Bruni-Tedeschi. Virzi reprend la route mais tout à fait ailleurs dans ce premier film tourné en anglais, avec un casting international emmené par Helen Mirren et Donald Sutherland. The Leisure Seekers (le « chercheur de loisirs », nom donné au camping-car des héros du film) raconte l'échappée belle d'un vieux couple rattrapé par la maladie. Lui en lettré à cravate portant un peu trop d'eau de Cologne, elle en championne de small talk la visière de tennis vissée sur le crâne. On croit avoir déjà un peu vu avant de le voir ce récit rempli de bons sentiments – mais il y a un savoir-faire ici particulièrement efficace.

The Leisure Seeker s'ouvre par les propos vociférants d'un Donald Trump qui, l'été 2016, restait encore un clown pour internet. Cette référence a évidemment un autre écho aujourd'hui, et l'Amérique, promise « de retour, plus grande que jamais » est une Amérique horriblement grimaçante. Ella et John, en prenant la route et laissant derrière eux leurs gosses et leurs médecins, sont-ils vraiment de retour, plus grands que jamais ? Pas totalement, et le film n'élude pas le quotidien parfois amer de ces deux personnages entrant dans le crépuscule de leur vie.

The Leisure Seeker charme par son embardée dans un imaginaire très américain : son road trip sur du Bob Dylan et Janis Joplin, ses palmiers de Floride, son paradis retrouvé des Keys. Il y a les maisons de retraite miteuses certes mais à l'ombre de celles-ci, il y a dans le film de Virzi un poignant amour des personnages défendus avec talent par leurs acteurs. The Leisure Seeker parvient à trouver cet équilibre peu évident entre une très grande douceur et une absence de mièvrerie. Le résultat est un crowdpleaser très attachant et assez irrésistible.