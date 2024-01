The Forbidden Play

Notez ce film

The Forbidden Play

Japon, 2023

De

Durée : 1h50

Note FilmDeCulte : Japon, 2023De Hideo Nakata Durée : 1h50

Naoto Ihara mène une vie heureuse avec son épouse Miyuki et leur fils Haruto. Leur bonheur est anéanti le jour où Miyuki meurt dans un accident de voiture. Naoto tombe dans un profond chagrin alors que Haruto prie tous les jours pour que sa mère revienne à la vie après avoir enterré un de ses doigts au fond du jardin. Des phénomènes étranges se produisent bientôt…

TOUS MES HIDEO, DES MOTS ABÎMÉS

On se souvient encore d'Hideo Nakata pour le giga-surcoté Ring et le moyen Dark Water mais sur la vingtaine de films qu'il a tourné depuis, une fraction seulement est sortie de par chez nous et lorsqu'on voit son dernier opus en ouverture au Festival de Gérardmer, il est résolument impossible de s'en étonner. Le récit commence comme du sous-Simetierre, continue avec un énième spectre de femme en blanc aux cheveux longs qui fait claquer des portes mais te file aussi des acouphènes et fait des appels de pervers au téléphone, et multiplie les concepts fantastiques (projection astrale, télékinésie, résurrection, etc.) mais malgré un grotesque parfois assumé (on retiendra notamment cette incantation chorégraphiée d'un médium et son assistant à la coupe de cheveux sortie d'un manga), le film reste ridicule, partant dans tous les sens sans jamais croiser la moindre idée un tant soit peu original sur le chemin et chiant de bout en bout. Cheap, mal joué, plat. Plus jamais.