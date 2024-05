The Fall Guy

C'est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut… pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ?

DRIVE 2 : DRIVE HARDER

Cette adaptation de L'Homme qui tombe à pic par le scénariste Drew Pearce (Iron Man 3, Mission : Impossible - Rogue Nation) semble davantage s'inspirer des paroles de la chanson du générique, où le héros déplore se sacrifier maintes fois sans jamais rentrer avec l'actrice, que de la série, dans laquelle le cascadeur était chasseur de primes. En un sens, The Fall Guy s'apparente à la version blockbuster de Drive aka l'histoire d'un gars qui s'en prend plein la gueule "pour de faux" et qui va le faire "pour de vrai" pour les beaux yeux de celle qu'il aime. On est donc face à une comédie qui emprunte autant à la romcom qu'au film d'action, et par chance Gosling et Blunt ont une bonne alchimie, mais le véritable amour qui transpire à travers tout le film est celui porté aux cascadeurs. Alors ce n'est pas un hasard vu le sujet mais surtout, David Leitch est un ancien cascadeur et coordinateur de cascades (il était la doublure de Brad Pitt aka le Cliff Booth de Cliff Booth). Par conséquent, une certaine sincérité et authenticité se dégage du portrait fait de ce milieu de ces hommes de l'ombre dans un film qui aurait pu aisément tomber dans du produit formulaïque sans âme. Attention, c'est loin de Tarantino mais ce background incarne plutôt bien cette histoire d'une éternelle victime qui devient héros, Gosling s'avérant une fois de plus impeccable, conjuguant un registre comique avec ses qualités d'action star.

L'expérience de Leitch garantit également que les morceaux de bravoure, à deux ou trois plans sur fond vert près, s'appuient essentiellement sur des effets de plateaux et des cascades en dur. Le metteur en scène est clairement plus à l'aise avec les combats et destructions en intérieur que sur les scènes impliquant des véhicules, où le découpage n'est pas toujours au poil, mais on retient tout de même cette course-poursuite centrale gentiment conceptuelle. L'exposition est un peu longuette même si pas désagréable et la structure est parfois laborieuse dans son alternance entre comédie, romance et action, mais l'ensemble demeure plutôt sympathique. En tout cas, le potentiel d'une bonne petit franchise est là. Et c'est clairement le meilleur Leitch donc on peut dire que l'homme qui tombe a peaked.