Terminator : Dark Fate

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de la redoutable Sarah Connor, qui, avec l’aide d’une source mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator Rev-9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières… L’enjeu est d’autant plus grand que sauver Dani, c’est sauver l’avenir de l’humanité.

USINE À GAZ

Dès son introduction, utilisant sans grand sens des images d'archives du deuxième film, insupportablement entrecoupées des logos des studios et boîtes de production, avant d'embrayer sur une vision du future relativement inutile puis une scène à la fois réussie (dans le de-aging, dans l'idée de ce que ça veut raconter) et ratée tant tout son impact est désamorcé par la façon dont son contenu est bazardé sans cérémonie en trois minutes montre en main, l'écriture laborieuse du film se fait péniblement ressentir. Quand on sait comment James Cameron a toujours dit l'avoir eu mauvaise vis-à-vis d'Alien 3 et comment le début du film se débarrassait de ses personnages, c'est plutôt cocasse. D'ailleurs, vu comme le film joue la mystery box à avancer masqué concernant certains personnages ou objectifs pour tout combler au fur et à mesure avec une avalanche de flashbacks peu inspirés, cette séquence aurait gagné à être située en milieu de récit. Cela étant dit, après ses multiples débuts, dont l'arrivée des deux envoyés du futur, dans des séquences qu'on a évidemment déjà vu une à deux fois par film dans chacun des épisodes de cette franchise, le premier acte fonctionne assez bien, notamment grâce à la reprise de la recette Cameron consistant à assurer l'exposition dans l'action. Le premier morceau de bravoure, enchaînant une baston à l'usine et une poursuite entre poids lourd et pick-up (décors et véhicules récurrents de la licence) est plutôt bonnard, malgré l'overdose de ralentis (Tim Miller n'a vraiment qu'une idée de mise en scène et c'est celle-là).

Ce sera aussi, malheureusement, la meilleure scène d'action, en dépit de la surenchère de celles qui suivront, et très vite, quand le film bascule dans l'inévitable road movie de fuite suivant les héros (une personne à protéger et l'envoyé du futur qui la protège) et leur poursuivant (un Terminator toujours plus avancé technologiquement, maintenant il peut...se dédoubler! #bof), le copier/coller de la structure habituelle fatigue. Avoir une cellule composée de trois femmes, de trois générations, n'est pas inintéressant mais le film n'en fait pas grand chose, à part donner des vannes de mamie blasée à Linda Hamilton, qui reste réjouissante. Et si Mackenzie Davis est suffisamment charismatique en humaine augmentée, elle n'a pas grand chose à jouer. Mais la pire reste Natalia Reyes dans le rôle équivalent de celui des Connor dans les deux premiers films, aussi fade que son personnage. C'est bien d'avoir voulu inclure un peu de diversité dans l'équipe et surtout le récit mais, là aussi, écrire une scène où les protagonistes doivent passer la frontière clandestinement ne suffit pas à traiter convenablement l'idée du futur résidant dans la figure de l'immigrée.

Le Rev-9 (le nouveau T1000 donc) est casté sur le même profil lisse qu'un Robert Patrick mais il n'est jamais aussi effrayant. C'est fou comme Hamilton et Schwarzenegger dégagent tout de suite autre chose. D'ailleurs, c'est là le gros paradoxe du film : techniquement, leur présence dans l'intrigue est superflue...et en même temps, les rares choses intéressantes dans le propos touchent à leurs personnages, notamment cette idée d'une raison de vivre, tant pour la survivante que pour le robot, une fois le Jugement Dernier évité. Malheureusement, la thématique est sous-exploitée et la pirouette pour faire accepter la nature du T800 joué par Arnold ici appelle à inventer une nouvelle expression tant "tiré par les cheveux" serait un euphémisme. Mais, effectivement, il est "extrêmement drôle". Il y avait quelque chose à jouer sur cet homme du futur hanté par son passé et le cyborg arrive presque à être touchant sur la fin mais dans l'ensemble, le film sonne creux. La présence de Cameron limite la casse, hissant clairement le film au-dessus de Genysis mais même Le Soulèvement des machines, qui reprenait aussi la formule, était plus racé, plus inventif et plus émouvant. Quant à Renaissance, il avait au moins le mérite de s'en éloigner et d'être formellement plus séduisant. Avec Tim Miller, c'est gris et fonctionnel comme l'une de ces usines que la saga affectionne tant. Le temps est venu de la désaffecter.