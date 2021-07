Teddy

Notez ce film

Teddy

France, 2020

Avec : Noémie Lvovsky

Durée : 1h28

Sortie : 30/06/2021

Note FilmDeCulte : France, 2020Avec : Anthony Bajon Durée : 1h28Sortie : 30/06/2021

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

MON LOUTE

Dès ses premières scènes, Teddy nous cueille avec son humour surprenant, plus proche d'un P'tit Quinquin que du Loup-garou de Londres, mais surtout entreprend déjà de dessiner le portrait de personnages marginaux avec tendresse. Outre l'oncle, personnage secondaire qui aurait pu aisément être caractérisé seulement comme un simple d'esprit, il y a évidemment le protagoniste, dont le parcours, et l'incursion du fantastique, peut se lire comme une métaphore du sort social réservé à certains, condamné par leur entourage peu éclairé à n'être que l'image que l'on se fait d'eux. En effet, comme dans La Nuée, le genre se fait plutôt timide dans le film, ce qui peut se faire frustrant - il y a une main de loup-garou sur l'affiche quand même - mais uniquement le temps de se faire la remarque, durant un ventre un peu mou. Par la suite, on laisse ce ressenti être balayé par la réflexion qu'ici, cette lente progression vers un final où tout explose enfin, a du sens vis-à-vis de l'arc du personnage et n'est pas simplement arbitraire. D'autant plus que lorsque le film embrasse le genre, il le fait de façon très belle, notamment dans la façon de montrer la bête, qu'il s'agisse de la transformation jouant sur la suggestion ou de cette apparition spectrale dans un couloir. La toute fin du film s'avère moins convaincante même si le geste demeure, une fois de plus, lourd de sens. Ce propos résigné, pas forcément attendu, apporte une autre dimension à une œuvre en apparence légère mais qui ne se contente pas d'opérer une réjouissante rencontre entre deux cinémas.