DVD: Tab Hunter Confidential

Notez ce film

Tab Hunter Confidential

États-Unis, 2015

De

Durée : 1h30

Note FilmDeCulte : États-Unis, 2015De Jeffrey Schwarz Durée : 1h30

Tout au long des années 50, Tab Hunter est l’acteur numéro 1 au box-office. Sex symbol, il se partage le marché des cœurs tendres avec James Dean. James joue les rebelles tandis que Tab joue les anges blonds. Son physique séduit aussi bien les gamines que les mamans qui le sacrent gendre idéal. Pourtant Tab Hunter est gay. Il se confie aujourd’hui sur ce qu’a été sa carrière et comment il a pu vivre son homosexualité en tant qu’icône de l’âge d’or hollywoodien.

LE PLACARD

Avec ses documentaires consacrés à l'activiste Vito Russo (Vito) et l'icône du cinéma de John Waters Divine (Divine), l'Américain Jeffrey Schwarz se faisait le témoin d'une histoire LGBT et de la contre-culture en général. Tab Hunter Confidential poursuit ce geste et s'inscrit d'ailleurs dans la lignée logique de Divine puisque c'est chez John Waters que l'acteur a donné un second souffle à sa carrière, apparaissant dans le cultissime Polyester et roulant des pelles à la dégueulicieuse Divine.

Plutôt oublié aujourd'hui (en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique), Tab Hunter était une immense star dans les années 50, un Apollon à visage d'ange et corps à afficher sur des murs de chambre d'adolescents. "1m80 de virilité qui fait chavirer tous les cœurs" : c'est ainsi que l'acteur et étalon était vendu. Le film raconte son parcours personnel, tout au fond du placard : homosexuel et présenté comme le gendre idéal. Ce que Schwarz dit sur un certain âge du cinéma qui façonnait les acteurs et actrices comme des poupées, le réalisateur le raconte aussi sur l'homosexualité - encore considérée comme une maladie à l'époque.

De nombreux intervenants viennent participer à ce film, parmi lesquels John Waters, Debbie Reynolds, George Takei et de multiples pin-up qui se sont parfois pendues à ses bras. Le principal intéressé, Tab Hunter, se raconte avec honnêteté. Mais aussi avec ses contradictions. Le documentaire capte ce que le personnage pouvait avoir de lisse à l'époque... mais il reste encore chez lui, aujourd'hui, une certaine candeur dans ses propos et qui ne donne pas le sentiment que cette image lisse était chiquée. De manière plus amère, Tab Hunter Confidential montre aussi le regard un peu old school qu'une ancienne gloire peut porter sur le coming out et ses vertus, tandis que ses propos sur ses ex, à l'image d'Anthony Perkins, peuvent sembler un peu durs et trancher avec cette innocence de poupée qu'il semble avoir conservée à 85 ans passés. Le dénouement du documentaire n'avoir aucun remord à appuyer sur la pédale du cheesy - un peu comme un film de surf avec le beau et blond Tab Hunter.