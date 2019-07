Spider-Man : Far from home

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

Et hop, à peine le temps de souffler après le tsunami Avengers : Endgame que déjà débarque une nouvelle aventure dans le MCU, heureusement “officiellement“ annoncée comme étant la dernière de la fameuse phase 3 (qui n’a en plus pas forcément laissé que de bons souvenirs). D’ailleurs curieux choix que de clôturer cette première génération de super-héros sur un film finalement complètement anonyme que via l’œuvre somme sortie il y a à peine deux mois. Car oui Spider-Man : Far from home, en dépit d’une volonté affirmée de mettre les petits plats dans les grands, d’y incorporer encore plus de fun et de teen comedy que son prédécesseur le bien-nommé Spiderman homecoming et de définitivement affirmer la posture du héros comme étant le remplaçant d’Iron man, n’arrive pas à devenir autre chose qu’un énième blockbuster dénué de toute personnalité et d’enjeux, un problème qui perdure depuis désormais un sacré paquet de temps chez Marvel. Alors oui certaines scènes arrivent à faire “le job“ comme on dit, que ce soit à Venise ou à Londres (celle de Prague ne sert quasiment à rien et n’offre même pas de spectacle digne de ce nom) et certaines autres arrivent à donner le change (on pense notamment aux phases hallucinatoire bien trop courtes orchestrées par Mysterio et qui arrivent à transposer indiscutablement des cases de comics dont quelques images directement tirées des spin-off Marvel Zombies). Mais c’est presque tout ce qu’il y aura à sauver de cette nouvelle aventure du tisseur qui finira par ne devenir qu’un épisode de transition et non un opus majeur de la franchise, un film de second plan dans la gigantesque toile du MCU. Un peu à l’image du bad guy de l’histoire finalement, ce personnage qui a toujours été mineur dans les histoires de Spidey. Bref, avec ce Spider-Man : Far from home, Jon Watts et Kevin Feige nous livrent donc une copie certes honorable mais totalement impersonnelle, une espèce d’attraction qui ne fait aucun effort, qui enchaine les scènes convenues et pas vraiment inspirées, une suite presqu’aussi vite oubliée que vue… Gageons tout de même que le film saura divertir les plus jeunes comme il se doit mais il est quand même plus que dommage de finir ces 11 années d’univers étendu de la sorte.