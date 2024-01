Sleep

Corée du Sud, 2023

Durée : 1h35

Sortie : 21/02/2024

La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil....

MARCHE TOUT DROIT

Il ne faut pas se fier à l'affiche française vulgos qui semble vendre un bête home invasion avec le code couleur de Paranormal Activity pour aguicher les spectateurs amateurs de films d'horreur, il n'en est rien. Le surnaturel de Sleep est délibérément en sourdine, pour ne pas dire inexistant et c'est l'une des qualités du film qui marche adroitement sur le fil entre drame réaliste, avec ses pointes d'humour, et film fantastique. En traitant d'une condition relativement commune par le prisme de l'horreur, reprenant les codes de la mise en scène propres au genre, l'exercice suit le basculement dans la folie de ses protagonistes - somnambulisme ou possession? - afin de mieux raconter la paranoïa sécuritaire qui découle de la parentalité et surtout le besoin d'écoute et de confiance dans le couple. Le récit n'évite pas un certain côté programmatique mais l'ensemble demeure convaincant