Shadow in the Cloud

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune mécanicienne voyageant avec des documents top secret à bord d’un bombardier B-17 est confrontée à une présence maléfique qui risque de compromettre sa périlleuse mission.

LES DENTS DE LA MÈRE

Passé inaperçu, Shadow in the Cloud aurait mérité une sortie en salle tant l’expérience aurait gagné à être collégiale. Rudement efficace, ce petit film à l'écriture maligne commence le plus tard possible dans l'histoire, presque in medias res, au moment où l'héroïne monte dans l'avion. L’écriture instaure l'exacte bonne dose de mystère et opère un choix doublement fort sur le décor et le point de vue : l'héroïne devra voyager dans la tourelle où elle se retrouve séparée des hommes qui la dénigrent et enfermée. On est donc dans un huis-clos où la focalisation subjective est scrupuleusement respectée, ce qui amplifie la tension des situations et l'exclusion de la protagoniste. Durant toute cette première moitié, on est dans un high concept rondement mené. Roseanne Liang ne fait aucune entorse, à part quelques furtives projections mentales plutôt bien senties, et parvient rester à la fois claustrophobe et mobile. Et déjà, quelques révélations arrivent au compte-gouttes et attisent notre soif de savoir.

La deuxième moitié vrille alors presque soudainement dans de la série B et, on va pas se mentir, c'est de plus en plus too much. Mais on va pas nier non plus que ça revêt un aspect plutôt jouissif. Qui plus est, le point de vue est encore une fois remarquablement cohérent, avec une Guerre Mondiale qui se livre autour de l’héroïne, focalisée sur son objectif viscéral. Un saut de foi est à faire. Jusque dans la toute dernière scène. Parce que passé ce petit climax rigolo, il y a cette dernière note que l’on ne révèlera pas mais qui marque un point final touchant et viendrait même donner un sous-texte au film. Le parcours d'une femme qui cherche non seulement à s'émanciper de la masculinité toxique qui l'entoure (ça c'est le texte, avec les soldats sexistes et l'histoire de son mari alcoolique et violent) mais surtout à devenir qui elle est désormais.