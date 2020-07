Scooby !

Notez ce film

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.

MYSTERES ET BOULES DE NAPHTALINE

Allez hop, encore un héros qui passe de l’autre côté de la barrière, qui se laisse avoir par la mode et qui surfe sur une vague géante que tant d’autres ont empruntés avant lui. Oui ça y est Scooby-Doo et ses amis sont arrivées à l’ère 2.0 et se mettent à faire de l’œil à la génération Marvel. Parce qu’ici fini les maisons hantées, les masques d’Halloween, les bâtisses qui grincent et les forêts qui fleurent bon le folklore (enfin disons que ça reste un passage obligé de la franchise mais qu’on évacue l’univers en moins de 15 minutes) et place aux cyber-robots, aux vaisseaux spatiaux et autres super-héros en toc. Bref, un gros coup de polish est appliqué sur la licence qui n’oublie pas, au passage, de revenir sur l’origin story de l’équipe et qui se permet même le luxe d’inviter dans l’histoire Satanas, Diabolo et la Capitaine Caverne (est-ce que du côté de Warner on ne serait pas en train de préparer une sorte d’Hanna Barbera multiverse ou on pourrait voir débarquer Tom & Jerry, Les Pierrafeu, Les Jetson, Yogi l’ours et Wally Gator ?). Et sinon ? Bah rien de bien vraiment nouveau sous le soleil de l’animation et de la série. L’histoire se suit sans réelle surprise, Scooby et Sammy continuent de faire le show, on nous sert l’éternelle rengaine mielleuse sur l’amitié, les valeurs familiales et le sacrifice, les héros malgré eux déjouent des pièges plus ou moins inspirés, les simili mini-robots essayent de calquer la dynamique des Minions d’Universal, etc. En gros, les enfants de moins de 10 ans devaient y trouver leur compte mais pour les plus âgés, ça risque d’être une autre paire de manche. Enfin, tant que ça peut faire oublier l’existence des deux films de Raja Gosnell de 2002 et 2004, c’est toujours ça de pris…