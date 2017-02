Native: Sami Blood

Sami Blood

Suède, 2016

Durée : 1h51

Années 30. Elle Marja, 14 ans, est une jeune lapone exposée à la ségrégation dans son école. Elle Marja rêve d'une autre vie. Mais pour cela, elle doit devenir quelqu'un d'autre et rompre avec sa famille ainsi que sa culture.

CECI EST MON SANG

Sami Blood, premier long métrage de la Suédoise Amanda Kernell, raconte une histoire assez méconnue : celle de la ségrégation dont ont été victimes les populations laponnes en Suède. Le film s'ouvre sur une femme âgée ; celle-ci a l'air seule et ne semble d'ailleurs la bienvenue nulle part. Sami Blood remonte le temps, et raconte le récit d'apprentissage d'une jeune fille, Elle Marja, dans les années 30. Les thèmes sont des classiques du genre : comment se construit-on, comment trouve t-on son identité - sauf qu'en plus d'être une jeune fille qui grandit, Elle Marja subit la violence des stéréotypes dans une société qui cherche à la rendre invisible (ou du moins, à nier ses origines).

L'histoire de Sami Blood est efficace, mais son écriture manque de relief pour donner davantage d'ampleur aux enjeux dramatiques. Le film a pour lui d'être un témoignage politique - c'est par ailleurs le premier où l'on peut entendre le same du sud, une langue laponne qui n'est plus pratiquée que par 500 personnes aujourd'hui. La beauté âpre avec laquelle les décors naturels sont croqués parvient à séduire dans ce long métrage qui a enchaîné les succès en festivals.