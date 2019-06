Rocketman

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

AND YOU CAN TELL EVERYBODY THIS IS YOUR FILM

Dexter Fletcher et les biopics musicaux, c’est un peu une nouvelle histoire d’amour en train de s’écrire en direct devant nos yeux. D’abord parce que c’est lui qui a fini le tournage de Bohemian Rhapsody après l’éviction de Bryan Singer, mais aussi parce qu’avec ce Rocketman, il assure la totalité de la mise en scène et s’en donne à cœur joie pour faire vivre et illustrer à l’image la vie hautes en couleur du plus fantasque et extravagant des sujets de sa majesté. Rocketman donc, ou une quasi comédie musicale ensorcelante et remplie de fantaisie à l’exact opposé de la fiche Wikipedia boursouflée et s’arrangeant avec la réalité du biopic de Queen. Car malgré ses airs classiques Rocketman se démarque des autres produits du genre notamment par sa structure qui à la bonne idée de se servir des chansons du héros pour habiller l’affaire à grands coups de scène « musicales » fourmillant de petites idées de mise en scène tout en incarnant à l’écran différentes étapes clés de la vie du chanteur. Et même si on ne tient pas compte de la chronologie de création desdites chansons, au moins elles font progresser l’histoire et évitent de n’être qu’une ponctuation désincarnée et rendu quasi obligatoire par l’exercice. Alors certes la première moitié du métrage sait se faire plus folle que la seconde partie plus classique. Mais Rocketman sait se montrer généreux, réussit à enchanter, sa magie opérant tout du long notamment grâce à un Taron Egerton habité et on ne peut plus crédible dans le rôle, et on sort évidemment, profanes comme affranchis, avec l’envie de se replonger dans la discographie de l’alter ego de sir Reginald Dwight. Bref une mission plutôt réussie pour un projet qu’on n’espérait pas forcément aussi entraînant.