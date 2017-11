Rey, l'histoire du Français qui voulait devenir Roi de Patagonie

En 1860, un avocat français rêvait de devenir roi de Patagonie. Et il y parvint presque.

LE ROYAUME SECRET

Rey, l'histoire du Français qui voulait devenir Roi de Patagonie est au moins aussi romanesque que son titre. Le second long métrage de l'Américain Niles Atallah, production chilienne, raconte une histoire réelle qui pourtant semble plus fantaisiste que le plus fou des contes. C'est la singularité du projet, à l'image de son protagoniste qui est au carrefour de la conviction acharnée et de la folie surréelle. Rey narre le récit d'un aventurier français qui, au 19e siècle, a établi son royaume quelque part en Patagonie. Cela ressemble à une utopie, un mythe trouvé dans un vieux livre, et c'est là la beauté étrange et immédiate de cet ovni filmique qui se situe quelque part entre Guy Maddin et le cinéma de marionnettes tchèques.

Les choix esthétiques de Niles Atallah font corps avec son récit : les effets de pellicules ressemblent à des gimmick mais les ombres fantômes qui se dessinent à l'écran dessinent aussi le film et son imaginaire. Rey propose une expérience mystique d'une grande inventivité visuelle, mi-creepy, mi-psychédélique, un grand carnaval dont le protagoniste est roi des rats et des chimères. Rey, l'histoire du Français qui voulait devenir Roi de Patagonie est très chargé, s'épuise assez inévitablement, et frôle le WTF en roue libre. Mais c'est un essai assez unique qui nous emporte loin, comme son héros, dans l'espace, dans le temps et dans une vertigineuse dimension poétique.