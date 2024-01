Resvrgis

Italie, 2023

Durée : 1h35

Sara et ses amis partent chasser en montagne. Mais quelque chose de malveillant rôde au plus profond des bois reculés. La partie de chasse, qui devait être un moment de détente, va se transformer en cauchemar bien réel…

LOSE-GAROU

Face à la recrudescence de films qui essaient de pisser trop loin mais n'ont pas les épaules (ni le cerveau surtout) pour assurer, on est tout à fait prêt à accueillir un film aux ambitions mesurées qui n'aspire qu'à donner dans le film d'horreur "basique", opposant des personnages chair à pâté à un monstre sanguinaire. Après tout, n'est-ce pas dans les vieux pots que l'on fait les meilleures recettes? Le problème, c'est que Resvrgis, c'est l'équivalent du plat qu'on fait alors qu'on sait pas cuisiner et qu'on a presque rien dans le frigo. Face à la crainte d'être remplacés par des intelligence artificielles, certains scénaristes rassurent en disant que jamais une IA ne saura écrire quelque chose avec une âme mais il est à peu près certain que ChatGPT aurait fait un film plus carré à partir de ce pitch, aussi rudimentaire soit-il, que ce film à l'exposition longuette, totalement dénué de la moindre inventivité dans les morts, simplement incompétent dans la mise en scène, dénuée du B.A.BA de la tension, et avec son loup-garou qui ressemble à une vache. Un événement matriciel traumatique est censé nourrir la dramaturgie d'inimitié et de culpabilité mais le scénario n'en fait globalement rien à part des petites engueulades fonctionnelles et une fin non-sensique pondue par un fan de The Descent. Lors de la présentation du film, le réalisateur évoque l'importance que le cinéma fantastique italien a eu par le passé, citant Fulci, Bava et Argento. La relève n'est pas pour tout de suite.