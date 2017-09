Étrange Festival: Replace

Allemagne, 2017

Durée : 1h41

Kira découvre un beau matin que son corps dont elle prend tant soin se recouvre de plus en plus de peaux mortes. Malgré tous ses efforts, rien ne semble stopper le phénomène, jusqu’au jour où elle découvre qu’elle peut régénérer sa peau à partir de celles d’autres personnes…

LA CHAIR ET LE SANG

Film tourné en anglais et au Canada, Replace est en fait une production allemande. Replace est un peu d'ici, un peu de là, et cela convient assez bien à son héroïne qui semble perdue dans une ville dégoulinante de lumières comme un premier indice de la distance avec la réalité. Le halo surréel qui entoure régulièrement les personnages offre à Replace un climat séduisant en même temps qu'une appréciable ambition visuelle - à défaut d'avoir du nerf.

Replace circule en festivals depuis quelques mois, avec les écrasantes références d'usage : ça parle d'apparence, il y a des couleurs et du sang, ce serait donc post-The Neon Demon (mais ce n'est pas faire offense à son réalisateur, Norbert Keil, de constater qu'il y a une nette différence de carrure entre les deux films) ; l'héroïne se gratte, ce serait donc un film à la Cronenberg (comptez le nombre de fois où l'esprit de Cronenberg est convoqué à la moindre apparition de grain de beauté au cinéma).

Ce serait injuste de reprocher à Replace de ne pas être l’œuvre d'un maître expérimenté. Mais cela ne dispense pas le film d'être plus rigoureux et plus profond. Replace sait y faire avec l'atmosphère mais se retrouve en aquaplaning dès que le récit tente d'avancer. Le script est surdialogué parfois jusqu'à l'embarras, l'inconsistance des personnages saute de plus en plus aux yeux et le dernier acte est beaucoup trop épais pour totalement nous convaincre.