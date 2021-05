Raya et le dernier dragon

Notez ce film

Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu’il lui faudra bien plus qu’un dragon pour sauver le monde, et que la confiance et l’entraide seront essentiels pour conduire au succès cette périlleuse mission.

DISNEY'S GREATEST HITS

Choisissant l'Asie du Sud-Est comme décor et s'inventant une mythologie propre tout en invoquant l'imagerie du dragon oriental, le film prend soigneusement le temps de poser son univers et ses personnages, et notamment la dynamique entre l'héroïne et son ennemie, au cœur du film, avec une accroche forte en émotion à son issue avant d'embrayer sur un film d'aventures qui emprunte à Indiana Jones pour la quête de McGuffin dans des lieux ancestraux piégés et à du...Mad Max (?) pour son monde médiéval au parfum toutefois post-apocalyptique.

Toutefois, malgré cette entrée en matière prometteuse, le film sent justement un peu l'algorithme, remixant même des Disney passés et pas les plus vieux (le sidekick dragon de Mulan, la princesse aventurière lancée dans une quête à la Vaiana, sans love interest, l'antagonisme suivant une complicité enfantine comme dans La Reine des neiges) et même si le cocktail fonctionne correctement, il manque d'originalité, d'une vraie proposition. En l'état, Raya et le dernier dragon est un bon film d'aventures qui parvient même à se faire touchant par moments en plus d'être régulièrement très beau. Sans doute trop aisé dans son déroulement, il lui manque surtout l'étincelle, l'émerveillement, pour le hisser au niveau supérieur.