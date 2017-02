DVD: Elsie, monogame en série

Elsie, la quarantaine, est une productrice de télévision dont les relations sont plutôt agitées. Pour elle, les ruptures sont devenues une routine, et trouver une nouvelle amie – et tout de suite ! – est aussi une pratique bien rodée. Elle a enfin une relation sérieuse avec Robyn, jusqu’à ce qu’elle décide encore de rompre. Elle réalise petit à petit qu’elle pourrait avoir quitté son grand amour...

ÉPOUSE-MOI

Ni serial fucker ni tueuse de masse, Elsie est tout simplement une monogame en série, une accro aux relations amoureuses, et surtout aux débuts plein d'espoirs et d'excitation. Quitte à prendre la poudre d'escampette dès que l'ennui conjugal se fait sentir. Et quitte à avoir une hilarante routine pour larguer ses partenaires soi-disant en douceur. Immature et attachante, Elsie serait un personnage typique de comédie romantique... si elle était un mec. Selon les dires des deux réalisateurs, ce personnage de loseuse adorable qui enchaîne les conquêtes serait d'ailleurs une transcription queer du personnage de... John Cusack dans Haute Fidélité. Tiens, tiens.

Avec ses seconds rôles décalés, sa bande originale branchée et sa peinture ironique d'une communauté cosmopolite (ici la communauté queer de Toronto), Elsie, monogame en série coche la plupart des cases de la comédie indépendante nord-américaine. La liste des surprises au programme est relativement courte (on retient néanmoins une scène d'enterrement pas banale), mais la subversion du film est ailleurs: dans la réappropriation lesbienne des codes de la romcom masculine. Le résultat est malin, frais, et comme son héroïne, tout à fait attachant malgré ses imperfections.