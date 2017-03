CPH:Dox : Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe

Ovidie, ex vedette du cinéma pornographique, dresse un état des lieux de l'industrie du X alors que la crise économique frappe le secteur. Si certains chiffres donnent le vertige puisque plus d'un milliard de pages pornographiques sont visionnées chaque jour sur Internet, les sociétés de production sont au plus mal. Leur nombre s'est multiplié de façon irraisonnée. Nombre d'entre elles mettent la clef sous la porte dans des délais de plus en plus courts. De leur côté, les actrices subissent des conditions de travail toujours plus abjectes. Les difficultés économiques engendrent maintes souffrances humaines. Comment fonctionne aujourd'hui cette industrie aux sombres facettes trop souvent occultées ? C'est ce que tente d'expliquer cette enquête ponctuée de témoignages.

SEXPLOITATION

Réalisé par l'ex-pornstar Ovidie, désormais réalisatrice et auteure, Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe débute cash : une discussion dans le vif sur l'industrie du porno aujourd'hui ; en tout cas sur un exemple de type de tournage façon Tour de France où les acteurs sont chargés tel Lance Armstrong lors de ses grands jours. Pornocratie, pourtant, ne porte pas un regard de moraliste sur la pornographie. Le film expose plutôt le point de vue d'une de ses actrices qui a connu l'industrie "avant" et l'observe maintenant - sa réaction à la crise, et ce paradoxe : comment le porno fait-il pour être plus vu que jamais, alors précisément que son industrie est mourante ?

Ovidie rencontre différents interlocuteurs qui témoignent sur cette chute: le piratage, le streaming, la gratuité, l'accessibilité facilité, l'escalade qui va avec: what's next ? Les premières victimes en sont les femmes, pour qui les conditions de tournage sont plus brutales, plus humiliantes, avec des exigences plus perverses. Elles n'ont parfois plus de nom comme si elles n'existaient pas, parmi les myriades de vidéos à disposition. Le documentaire, de facture assez classique, est découpé en différents chapites: les proies, les prédateurs et, dans l'ombre, la pieuvre tentaculaire. C'est de cela avant tout dont il est question : le porno aujourd'hui comme un reflet horrible du néolibéralisme décomplexé.