Patti Cake$

Notez ce film

Patti Cake$

États-Unis, 2017

De

Durée : 1h48

Sortie : 30/08/2017

Note FilmDeCulte : États-Unis, 2017De Geremy Jasper Durée : 1h48Sortie : 30/08/2017

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable. Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.

OMBRE EST LUMIÈRE

Réalisateur de clips (notamment pour Florence + the Machine) et de publicités, l'Américain Geremy Jasper signe avec Patti Cake$ son premier long métrage. Celui-ci connaît pour le moment une carrière de rêve, sélectionné et apprécié à Sundance puis à Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Patti Cake$ s'inscrit dans une certaine mouvance à risques du cinéma indépendant américain : celle de ces récits portés par des héros hors normes, anti-conventionnels, mais qui finissent souvent lissés et concassés par une forme très classique-standard (la mouvance post-Little Miss Sunshine). Patti Cake$ a une partie de ces défauts : le film manque parfois d'aspérités, sa galerie de personnages (du sage poète des rues à la mamie grognonne) est un peu convenue... mais le long métrage finit, grâce à son capital sympathie et son efficacité, par emporter le morceau.

Jasper fait le récit d'une héroïne white trash, jeune femme blanche, enrobée, et qui se rêve star du hip-hop - protagoniste librement inspirée de la jeunesse du réalisateur lui-même. Patti, avec son nom de lapin des Petits malins, cherche à se tailler une crédibilité dans un monde sans pitié - et on ne parle pas là spécifiquement du hip-hop. Geremy Jasper sait user des bons sentiments sans tartiner son film de pâte à sucre et peut compter sur l'abattage convaincant et attachant de sa jeune actrice, Danielle Macdonald, qui porte avec charisme ce Patti Cake$ sur ses épaules. Le long métrage n'a pas volé sa réputation de crowd-pleaser.