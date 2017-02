Noces

Notez ce film

Noces

Belgique, 2016

De

Scénario :

Durée : 1h38

Sortie : 22/02/2017

Note FilmDeCulte : Belgique, 2016De Stephan Streker Scénario : Stephan Streker Durée : 1h38Sortie : 22/02/2017

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.

LES NOCES REBELLES

Dévoilé l'été dernier lors du Festival du Film Francophone d'Angoulême, le film belge Noces a depuis poursuivi une belle carrière en festivals jusqu'à sa sortie ce 22 février. La formule de ce long métrage réalisé par le Belge Stephan Streker (Le Monde nous appartient) semble assez identifiable: un portrait de femme d'aujourd'hui, confrontée à des traditions qui l'oppressent. Peut-être un peu trop identifiable : ces portraits pullulent en festivals et, drapés dans leur dignité, se contentent souvent de leur sujet taillé pour le journal télévisé en oubliant de vraiment faire du cinéma. Ce n'est pas le cas de Noces, qui évite l'aspect mécanique et compassé redouté.

Streker parvient à rendre vivant ce récit d'une jeune femme prise au piège. Son sens de l'ellipse laisse de l'espace, tout en parvenant à faire ressentir l'adversité et le poids de la famille. Pour cela, il n'a pas besoin d'appuyer sur le levier du manichéisme. Noces peut surtout se reposer sur ses interprètes, Lina El Arabi en tête qui joue le rôle principal. La jeune femme trouve ici son premier rôle et porte le film avec spontanéité, justesse et charisme. Une bonne surprise.