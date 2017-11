Margaret

Margaret, quadragénaire divorcée, vit seule à Dublin. Elle tente de faire face à la disparition inquiétante de son fils. Un soir, après le travail, elle porte secours à Joe, une petite frappe de 17 ans. Cette rencontre va bouleverser sa vie…

MAMAN A TORT

On a l'habitude des portraits de mère courage au cinéma, et s'il existe de flamboyants portraits de mères indignes, ceux-ci sont un peu moins nombreux. C'est le pari que fait l'Irlandaise Rebecca Daly (lire notre entretien) avec son nouveau film, Margaret, quelques années après être passée par Cannes avec The Other Side of Sleep. L'héroïne éponyme est une "mauvaise" mère et la première qualité du long métrage est de ne pas chercher à être séduisant. Il y a de l'aspérité dans ce récit qui échappe aux réconciliations cheesy, et qui donne envie d’en savoir plus sur ce personnage atypique.

Margaret est porté par ses acteurs très investis : il y a le jeune Barry Keoghan, actuellement à l’affiche de Mise à mort du cerf sacré, dont l’ambigüité est une nouvelle fois bien exploitée (à noter que ce film a été tourné avant celui de Lanthimos). Mais il y a surtout Rachel Griffiths, l’actrice entre autres de Muriel ou de la série Six Feet Under, qui campe avec un mélange de sobriété et d’intensité une mère perdue dans un étrange transfert, comme à la recherche d’un temps depuis longtemps disparu. Le film débute par elle, sous l’eau, dans le grand bain d’une piscine. On reste en immersion à ses côtés dans ce long métrage au ton singulier qui, plutôt que de juger simplement ses personnages, préfère la complexité et rend humains leurs défauts.