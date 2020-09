Les Nouveaux mutants

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

X-FARCE

Aborder la relance de la franchise X-Men avec de nouveaux personnages et orienter la future saga vers le genre horrifique, c’était la pure idée de Josh Boone, réalisateur du pourtant peu fameux Nos étoiles contraires. Puisqu’après le massacre d’Apocalypse et de Dark Phoenix, il fallait trouver quelque chose d’un peu couillu pour espérer appâter les spectateurs en deuil et les faire revenir en salles pour la refonte et la résurrection de la grande famille des mutants. Mais comme souvent, les jolies promesses et les belles paroles sont là pour assurer la promotion du film et au final on ne se retrouve qu’avec des espérances éventées, balayées. Parce que ce qu’on observe aujourd’hui est à peine plus effrayant qu’un épisode télé de Buffy contre les vampires (c’est dire le niveau) et ce script abordé comme une somme de doléances et de compromis, afin de rentrer dans les cases de la classification PG13, n’en finit pas de jouer dans une cour maintes fois foulée et pavée de rebondissement avariés. C’est bien simple, ici on ne sympathise avec aucun des personnages et on n’arrive jamais à observer la moindre empathie pour leur parcours. Pire, les péripéties qu’on nous jette à la gueule sont tellement frelatés et sans inspiration qu’on en vient à espérer une scène finale où les vieux héros débarqueraient par surprise pour faire péter tout ça à grand renforts de lasers optique, de coups de griffes et autres tempêtes d’éclairs. Mais non, cette scène n’existe pas, tout comme l’espoir de voir renaitre une belle série de films avec ces nouveaux héros qu’on espérait plus frais, plus inspiré, plus dramatique. Bref, encore un film sacrifié sur l’autel de la bien-pensance et de la banalisation. Et dire que c’est désormais Mickey qui s’occupe de la licence. C’est vraiment pas gagné pour l’avenir des mutants…